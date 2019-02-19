TKP'den Kartal'da seçim buluşması

31 Mart yerel seçimlerine 'Aynı Gemide Değiliz' sloganı ile katılan Türkiye Komünist Partisi, bugün İstanbul Kartal'da Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde bir seçim etkinliği düzenledi. Avrupa Komünist İnisiyatifi'ne üye komünist partilerin temsilcileri etkinliğe katılıp dayanışma mesajlarını iletti. Etkinlikte TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, TKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu başta olmak üzere İstanbul adayları konuştu.