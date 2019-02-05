soL HD | #ŞuleÇetİçinAdalet: Bu davadan çıkacak sonuç emsal olacak...

Patronu ve patronunun arkadaşı tarafından öldürülen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Çet davasında ilk duruşma yarın görülecek. Olayın hemen ardından 'intihar' denilerek üstü örtülmek istenen soruşturmada yaşanan hukuksuzlukları, sanıkların iki kez gözaltına alınıp nasıl serbest bırakıldıklarını, sanık tarafının cinayet sonrası Şule'yi nasıl hedef aldıklarını ve bugüne nasıl gelindiğini Şule Çet'in ailesinin avukatı Umur Yıldırım'la konuştuk.

