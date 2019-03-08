soL HD | Flormar: Bazı şeyler unutulmaz

Flormar’da aylar süren direniş, sendikal örgütlenmeye girdikleri için tazminatsız işten çıkarılan işçilerin haklarını aldıkları ama fabrikaya geri dönmelerine olanak tanınmayan buruk bir zaferle sonuçlandı. Flormar işçisi tarih yazdı.

 

Flormar’da aylar süren direniş, sendikal örgütlenmeye girdikleri için tazminatsız işten çıkarılan işçilerin haklarını aldıkları ama fabrikaya geri dönmelerine olanak tanınmayan buruk bir zaferle sonuçlandı. Flormar işçisi tarih yazdı.
 

 
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