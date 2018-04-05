SOL HD | Ataşehir Belediyesi işçileri: CHP'li yönetim de fırsatçılık yapıyor

Ataşehir Belediyesi'nde taşeron işçi olarak çalışan emekçiler, son günlerde yaşadıklarını soL Haber'e anlattılar... İşçiler, Ataşehir Belediyesi'nde süreç boyunca hem AKP hem de CHP tarafından pek çok başlığın muğlak bırakıldığına dikkat çekiyor. AKP'nin 'tüm işçileri kadroya alacağız' söylemiyle kıyım yaptığını, CHP'li yönetiminse sürecin AKP'nin inisiyatifinde olduğunu öne sürerek fırsatçılık yaptığını vurguluyorlar.

 
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