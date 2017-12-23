soL HD | Asgari ücreti halka sorduk...

Geçim derdi, gittikçe artan hayat pahalılığı, zam üstüne zam... Halkın temel ihtiyaçlarını bile karşılaması her gün daha da zorlaşırken, asgari ücretin ne kadar olması gerektiği tartışmaları devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'ysa (TÜİK) bir işçi için geçerli olacak asgari geçim endeksini bin 893 lira olarak açıkladı. Şu anda geçerli olan asgari ücret net bin 404 Lira. soL HD’ye konuşan yurttaşlar, asgari ücret hakkındaki düşüncelerini anlattı...