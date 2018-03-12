soL HD | Anne karnındaki bebeklerin 3D modeli yapılıyor

Rusya’nın Ufa şehrinde açılan "Embriyon 3D Servisi" adlı işletme, gebe kadınların ultrason taramalarından henüz doğmamış çocuklarının 3D modellerini yapıyor.

Karnındaki bebeğin 3D modelinin siparişini veren Yuliana Recun, henüz doğmamış çocuğunun modeline dokunacak olmanın garip bir duygu olduğunu ifade ediyor.

İşletmenin sahibi Ivan Gridin’in aklına böyle bir yer açma fikri, karnındaki bebeğin sağlığından sürekli endişelenen bir arkadaşına bir gün “Haydi çocuğun çıktısını alalım” dedikten sonra gelmiş.

Gridin “Önceleri sadece plastikten çıktı alıyorduk ama şimdi alçı modeller yapabiliyor ve bunları çeşitli metallerle kaplayabiliyoruz. Altın, gümüş ve platin gibi” diyor.