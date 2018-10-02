soL HD | Anı Tur'dan haklarını böyle aldılar

Anı Tur'da işten çıkarılan ve 20 gündür direnen işçiler gaspedilen haklarını aldı ve direnişlerini kazanımla sonlandırdı.

Krizin faturasının işçilere yüklenmeye çalışıldığı bugünlerde Anı Tur işçilerinin kazanımı bir örnek oluşturuyor.

11 Eylül gecesi bir whatsapp mesajıyla atıldıklarını öğrenen işçilerin bir bölümü bir hafta kadar sonra İstanbul Ataşehir'deki Anı Tur Genel Müdürlüğü önünde direniş başlatmış ve kamuoyunda seslerini duyurmak için harekete geçmişti.

Direnen işçiler dün gaspedilen haklarını alacak şekilde patron temsilcileriyle temaslarını tamamladı ve akşam saatlerinde de Kadıköy'deki Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluşarak kazanımlarını kutladı.

İlk günden itibaren işçilerin direnişini kayıt altına alan soL HD Anı Tur direnişinin kısa öyküsünü paylaşıyor.