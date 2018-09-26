soL HD | ABD'li komünistler direnen Flormar işçileriyle buluştu

Türkiye Komünist Partisi'nin konuğu olarak İstanbul'da bulunan PSL (Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi) Merkez Komite üyesi Eugene Puryear ve Brian Becker Flormar işçilerini direnişte oldukları fabrika önünde ziyaret etti.

Direniş hakkında işçilerden bilgi alan Amerikalı komünistler, işçilerin ABD'deki toplumsal mücadeleler hakkında sorduğu soruları yanıtladı.

--US communists have met the picketing workers of Flormar--

 

 
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