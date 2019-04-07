Kaçırdıysanız: Devredilmiş Parlamento
Reuters bugün sokak sanatçısı Banksy'nin "Devredilmiş Parlamento" başlıklı çalışmasının on yıl aradan sonra Bristol Müzesi'nde yeniden sahnelenmeye başlandığı haberini "kaçırdıysanız" başlığıyla tekrar yayımladı.
"Devredilmiş Parlamento"nun Bristol Müzesi'nde yeniden sahnelenmeye başlanması İngiltere parlamentosunun anlaşmayı üçüncü kez reddettiği 29 Mart gününe denk gelmişti.
Reuters'ın haber videosunda müzeyi ziyaret edenlerin değerlendirmelerine yer veriliyor.
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