Aşı karşıtlığı yaygınlaştıkça salgın tehdidi artıyor

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde soL HD'ye yaptığı açıklamada "aşı karşıtlığının yaygınlaşmasının salgın tehditlerini arttıracağını" vurguladı. Sağlığın ticarileşmesinden, sağlıkta şiddetin artışına kadar bir dizi başlıkta soL HD'nin sorularını yanıtlayan Saip, aşı karşıtlığının eğitimli kesimlerde de artıyor olmasının sıkıntılı bir tablo oluşturduğunu vurguladı.

