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60 saniyede günün özeti - 11 Ocak 2018
Ülkedeki ve dünyadaki önemli gelişmeler...
Öne Çıkanlar
60 saniyede günün özeti - 11 Ocak 2018
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ABD'den 'ses saldırısı' suçlaması
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60 saniyede günün özeti - 10 Ocak 2018
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60 saniyede günün özeti - 9 Ocak 2018
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Gül'e sert sözler
60 saniyede günün özeti - 8 Ocak 2018
Bu sözlerle hedef aldı
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soL HD | 60 saniyede günün özeti - 5 Ocak 2018
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