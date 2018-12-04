Zübeyde Hanım Müze Gemisi millet kıraathanesi yapılıyor

İzmir’in simgelerinden biri olan ve Kordon’da demirli bulunan ‘Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi’’, millet kıraathanesine dönüştürülüyor.

İzmir'de Kordon'da demirli bulunan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi'nin üzerine “Denizci Millet Kıraathanesi yakında hizmetinize açılacaktır” yazılı bir afiş asıldı. İzmirliler bu gelişmeye büyük tepki gösteriyor. Müze gemi 2014 yılında halen TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım tarafından hizmete açılmıştı.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan “Koskoca İzmir'de millet kıraathanesi yapacak yer mi bulamadın ey AKP… Gözünü dünyanın en büyük liderini doğuran ananın Zübeyde Hanımın ismini taşıyan gemiye mi diktin?” dedi.

'İZMİR’İ RAKIDAN İBARET SANANLAR…'

Konuyla ilgili TBMM’ye soru önergesi verdiğini dile getiren Bakan şunları kaydetti:

“Bu gemi İzmirliler için çok önemlidir. Kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında eşsiz bir yeri olan Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi, denizcilikle ilgilenen ve bu mesleği yapmak isteyenler için muhteşem bir eğitim yuvasıdır. Geminin diğer önemi ise mezarı da İzmir'de bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın hatırasını yaşatıyor olmasıdır. Bu müzeyi kıraathaneye çevirmek neye hizmet edecek. İzmir'i rakıdan ibaret sanan muhteremler, bu kenti anlayamaz. Cumhuriyet'in değerlerine karşı uygulamalara izin vermeyeceğiz.”