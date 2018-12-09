Zorunlu askerlik süresi ne kadar düşürülecek?

Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmaları sürerken, uzun dönem askerliğin 12 aydan 9 aya veya daha aşağıya çekilebileceği öğrenildi.

Askerlik süresinin kısaltılmasına ilişkin çalışmalar sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Bana kesin neticeyi vermedikten sonra bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Bu işin sorumlusu Milli Savunma Bakanımız. Onlar çalışmayı yapacaklar. Bize sunumlarını yaptıktan sonra uygundur, uygun değildir bunu söyleyeceğiz" açıklaması gelmişti.

Habertürk'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, uzun dönem askerliğin 9 ay ya da daha aşağıya çekilmesi planlanıyor. Benzer şekilde şu an 6 ay askerlik yapan üniversite mezunlarının da askerlik süresinin düşürülmesi masada.

Çalışmalarda sona gelindiği ve kısa süre içinde Erdoğan'a sunulacağı belirtiliyor.