Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi

Zonguldak Rat Mahallesi'nde bulunan özel bir maden ocağında göçük meydana geldi.
PusulaGazetesi'nde yer alan haberde, göçük sonucu işçilerin maden ocağında mahsur kaldığı belirtiliyor.
AFAD, sağlık ekipleri ve polis ile Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı tahlisiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Göçükten kurtarılan işçilerden Alper Kıransoy, sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kalp masajıyla hayata döndürülürken, Volkan Kıransoy ve Mehmet Demirkurt da Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.