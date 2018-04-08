Zırhlı aracın çarptığı çocuğun ayağı kesildi

Silopi’de zırhlı araç çarpması sonucu yaralanan anne taburcu edilirken, çocuğunun sol ayağının kesildiği öğrenildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde bulunan Hastane Caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Nesrin Kılıç ve 4 yaşındaki Suavi isimli çocuğu dün zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanmıştı. Olayın ardından İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne Kılıç bugün taburcu edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, İlçe Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapılan 4 yaşındaki Suavi ardından Şırnak Devlet Hastenesi'ne sevk edildi. Hastanede bekleyen aile yakınları, küçük Suavi’nin sol ayağı kesildiğini aktardı. Bilinci açık olan Suavi’nin kısa bir süre sonra Konya’ya sevk edileceği belirtildi.

