Ziraat Bankası yönetimine Faruk Çelik getirildi

Üç kamu bankasının üst düzey yönetiminde yapılan değişiklikler KAP'a bildirildi. Halkbank ve Vakıfbank'a yapılan AKP atamalarını, Ziraat Bankası'na yapılan Faruk Çelik ataması izledi.

Üç kamu bankasının genel kurullarında üst yönetimde değişiklikler gerçekleşti. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 'KAP' yapılan açıklamaya göre; Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Abdülkadir Aksu, Halkbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Mevlüt Uysal, Ziraat Bankası'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Eski Bakan Faruk Çelik getirildi.

VakıfBank tarafından KAP'a yapılan açıklamada, bankanın olağan genel kurul toplantısında Abdülkadir Aksu, Abdi Serdar Üstünsalih, Şahap Kavcıoğlu, Adnan Ertem, Şahin Uğur, Dilek Yüksel, Serdar Tunçbilek’in, Sadık Yakut ve Cemil Ragıp Ertem’in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi.

Halkbank tarafından KAP'a yapılan açıklamada ise Hazine ve Maliye Bakanı temsilcisinin verdiği önerge doğrultusunda bankanın olağan genel kurul toplantısında Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Osman Arslan, Meltem Taylan Aydın, Maksut Serim ve Sadık Tıltak’ın yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam etmesine, Mehmet Emin Özcan, Mevlüt Uysal ve Sezai Uçarmak’ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verildiği bildirildi. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'den aday olan AKP'li Mevlüt Uysal seçimi kaybetmişti.

Ziraat Bankası tarafından KAP'a yapılan açıklamada bankanın olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerinden Dr.Ahmet Genç, Yusuf Dağcan, Hüseyin Aydın, Mahmut Kaçar, Feyzi Çutur’un görevlerine devam etmelerine, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Serruh Kaleli, Faruk Çelik ve Yusuf Bilmez’in üç yıl süre ile yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

