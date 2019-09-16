Ziller kimin için çalıyor: Dışişleri rahatsız oldu

Dışişleri Bakanlığı konutuna komşu Çankaya İlköğretim Okulunun, konuttakilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle teneffüsler için ‘geleneksel zil’ uygulamasına geçtiği belirtiliyor.

Ankara’da bulunan Çankaya İlköğretim Okulu, Dışişleri Bakanlığı konutu rahatsız olduğu için okul zilini kaldırdı.

İki hafta önce okula başlayan birinci sınıfların sınıflara yerleşimi sırasında, tören alanında kurulan kürsünün sesi veliler tarafından duyulamadı. Durumdan şikayetçi olan veliler mikrofonun sesinin neden duyulmadığını sorduklarında “Karşıda bulunan Dışişleri Bakanlığı konutunun talimatı var” yanıtını aldılar.

İddiaya göre geçtiğimiz hafta da okulda “geleneksel zil” uygulamasına geçildi.

Dışişleri Konutu rahatsız olmasın diye, teneffüs ve ders zili okul koridorlarında geleneksel usulle çalınacak.

Bakanlığın tüm ilköğretim kurumları için hazırladığı okul zilini telefon zili yaptığını açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konu hakkındaki fikri ise bilinmiyor.

Okulun yasaklanan zili sesi, okullarda yıllardır çalınan "Hababam Sınıfı" müziğiydi.