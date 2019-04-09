Zeytin Dalı Harekatında 1 asker daha yaşamını yitirdi

Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir asker daha yaşamını yitirdi.
31 Mart'ta düzenlenen saldıra yaralanan Uzman Onbaşı Halis Sayın, Niğde’de toprağa verilecek.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Mart'ta, Zeytin Dalı harekat bölgesinde havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, “Zeytin Dalı harekat bölgesinde 31 Mart'ta teröristlerin havan saldırısı sonucu yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadığı” bildirildi.
Suriye'nin Azez ve Afrin bölgeleri arasındaki Melkiye'de Türk askerlerinin bulunduğu bölgeye 31 Mart'ta havanlı saldırı gerçekleşmiş, 1 asker yaşamını yitirmişti.