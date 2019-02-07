Zeynel Abidin Erdem’in ilanlarının sırrı ortaya çıktı: Yeğen kurtarma operasyonu

Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem’in yandaş gazetelere verdiği tam sayfa ilanın nedeni ortaya çıktı.

İşadamı ve Türk Amerikan İşadamları Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem’in yandaş gazetelere verdiği tam sayfa ilanın nedeni “FETÖ operasyonları” olduğu anlaşıldı. Zeynel Abidin Erdem "Bizi Asla Bölemeyeceksiniz" başlıklı ilanları, GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında 15 yıla kadar hapis istemi ile dava açılmasının ardından verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen bir ihbar maili ile başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan GENPA İcra Kurulu Başkanı Fatih Erdem hakkında, geçtiğimiz günlerde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Holding tarafından ulusal gazetelere verilen Fatih Erdem’in amcası GENPA Yönetim Kurulu Başkanı Zeynel Abidin Erdem imzalı ilanda “Sevgili Doğulu ve Güneydoğulu hemşerilerim; Türkiye Cumhuriyeti ne Osmanlı zamanından ne de Cumhuriyet döneminde, asli vatandaşı olan, ülkemizi paylaştığımız şerefli Kürt kardeşlerimize herhangi bir zarar vermemiştir. Özellikle Müslüman, Kürt, Arap ve Hıristiyan kardeşlerimize sesleniyorum. Bizi bölmeye çalışan algı operasyonlarına izin vermeyin. Sayın Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye desteğimizi esirgemeyelim. Sayın Devlet Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Genel Başkanı olduğu AK Parti’den asla ve asla vazgeçmeyelim” denildi.