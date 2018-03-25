Zeybekci'den üniversitelilere ve mezunlara: Yok kardeşim devlette kadro!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, atama ve kadro bekleyenlere, 'Yok kardeşim devlette kadro' diyerek yanıt verdi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’de katıldığı “Yeraltı Kaynakları Türkiye’nin Serveti” başlıklı toplantıda üniversitelilere ve yeni mezunlara “müjde” verdi.

Türkiye’de özel sektörün çok sayıda çalışana ihtiyacı olmasına karşın 5 milyon kişinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurduğuna ve yine mesleki eğitimin üretim sektörlerine kanalize edilmediğine dikkat çeken Zeybekci, üniversitelilerin ucuz işgücü haline gelmemesini “büyük bir yanlışlık” olarak niteledi.

Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin “atama ve kadro beklendiğine” ilişkin sözlerini anımsatan Zeybekci, bu ifadeye tepki gösterip müjdeyi verdi: