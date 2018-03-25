Zeybekci'den üniversitelilere ve mezunlara: Yok kardeşim devlette kadro!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli’de katıldığı “Yeraltı Kaynakları Türkiye’nin Serveti” başlıklı toplantıda üniversitelilere ve yeni mezunlara “müjde” verdi.
Türkiye’de özel sektörün çok sayıda çalışana ihtiyacı olmasına karşın 5 milyon kişinin Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) başvurduğuna ve yine mesleki eğitimin üretim sektörlerine kanalize edilmediğine dikkat çeken Zeybekci, üniversitelilerin ucuz işgücü haline gelmemesini “büyük bir yanlışlık” olarak niteledi.
Geçtiğimiz günlerde bir milletvekilinin “atama ve kadro beklendiğine” ilişkin sözlerini anımsatan Zeybekci, bu ifadeye tepki gösterip müjdeyi verdi:
Yok kardeşim devlette böyle bir kadro. Bu milletin kaynaklarının ve imkanlarının emanetçisi olarak söylüyorum, devlette böyle bir kadro yok. Bu ülke Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği o muasır medeniyetler seviyesine yürüyecek ise bırak namerde, merde dahi muhtaç olmayacak günlere yürüyecek ise bunu özel sektör eli ile yapacak, devlet eliyle değil.