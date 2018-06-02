Zeybekci’den Fitch ve Moody's’e: Aceleci ve maksatlı

Ekonomi Bakanı Zeybekci, kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's'in değerlendirmelerine ilişkin "aceleci ve maksatlı" yorumunu yaptı ve 24 Haziran'dan sonra beklentilerini revize edeceklerini ileri sürdü.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Fitch ve Moody's kredi değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'yle ilgili açıklamaları hakkında "tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı, Türkiye'ye yaklaşanların oyunlarına destek vermek amacıyla yapılan birer açıklama olarak görüyoruz" dedi.

Zeybekci "Bankalarımızın sermaye yeterlilik oranlarını, sermaye, özsermaye oranlarını gayet iyi biliyoruz. Bu konularla ilgili herhangi bir endişemiz, sıkıntımız yoktur. Bu değerlendirmeleri sağlıklı bulmuyoruz, aceleci ve maksatlı bir değerlendirme olarak buluyoruz" şeklinde açıklama yaptı.

‘BİZİM İÇİN SEÇİM DÖNEMİNDEKİ DEĞERLENDİRMELERİN KIYMETİ YOK’

Zeybekci, ayrıca, “Bizim için artık seçim dönemindeki bu değerlendirmelerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Nasıl ki 2017 yılında aynı kuruluşlar Türkiye'nin büyümesiyle ilgili beklentilerini 4-5 defa revize ettilerse aynı yaklaşımlarını 24 Haziran'dan sonra tekrar revize edeceklerdir" diye konuştu.

