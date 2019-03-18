Zeybekçi: İzmir'de hata bizim

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Nihat Zeybekçi, partisinin bugüne kadar İzmir'i kazanamamasıyla ilgili, 'Kendimizi anlatamadık, hata varsa bizimdir' dedi.

AKP ve MHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı AKP'li Nihat Zeybekçi, DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtladı.

İzmir'in ciddi altyapı sorunları olduğunu belirten Zeybekçi, buna rağmen seçmenin istikrarlı bir şekilde CHP'yi tercih etmesiyle ilgili olarak hatanın kendilerine olduğunu söyledi.

Zeybekçi, "Biz kendimizi İzmir'e anlatamadık. İzmir'in problemlerini çözmek adına samimiyetimizi tam olarak anlatamadık belki. Burada bir hata varsa bize aittir. Mazereti 'bizi anlamadılar' diye İzmirlinin üzerine atmak benim tarzım değil" dedi.