Zeybekci: İttifaklar olmasaydı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bendim

Seçim yenilgisini ittifaklara bağlayan 'cumhur ittifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 'Seçime herkes tek başına girseydi biz zafer kazanmıştık' dedi.

Kızılcahamam’da yapılan AKP 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın ardından, İzmir İl Teşkilatı ile bir araya gelen "cumhur ittifakı"nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, yenilginin nedenini seçim ittifaklarına bağladı.

İttifaklar sayesinde İzmir'de HDP'nin CHP’ye önemli bir destek verdiğini belirten Zeybekçi, CHP'nin İYİP'in de oylarını aldığını belirtti.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre AKP-MHP ittifakının ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyi olmadığını belirten Zeybekçi, "cumhur ittifakı"nın İzmir'de zayıf kaldığını ima ederek, "İzmir’de ittifaklar olmasaydı, biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim" dedi:

“Partimiz seçimler için bir ittifak yapma kararı aldı. Türkiye genelinde buna uygun çalıştık. İttifakın ruhuna ve yapısına diyecek bir şeyim yok. İttifak bizim için de önemliydi. Fakat İzmir’de ittifaklar olmadaydı biz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanmıştık. Çünkü tüm partiler kendi oyları ile sandığa gidecekti. CHP’ye İzmir’de HDP önemli bir destek verdi. İYİP’in oylarını da aldılar. Sadece kendi başlarına kalsalardı biz Zafer kazmıştık. Büyükşehir Belediyesi’nin başkanı da bendim.”