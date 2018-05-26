Zeybekci güldürdü: Bundan sonra kaçak yapıya müsade etmeyeceğiz

Beştepe'deki sarayı idare mahkemesinin durdurma kararına rağmen inşa eden ve Erdoğan'ın 'Güçleri yetiyorsa gelip yıksınlar' şeklindeki meydan okumasıyla tamamlayan AKP hükümetinin Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Partisinin Denizli il başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların Türkiye için gurur duyulacak bir şey olmadığını belirterek çok sert tedbirler geleceğini söyledi.

Vergi ve bazı alacakların yapılandırması hakkında soruya cevap veren Bakan Zeybekci şöyle konuştu:

"İmar affı, yeniden yapılandırma, vergi barışı gibi tüm uygulamalar, bir daha başlamak, yeniden başlamak ve kayıt dışı olan piyasada kayıt dışı olarak faaliyette bulunan şirketleri ve imkanları kaynakları ve rakamları piyasa çekilmesi kayıt altına alınması, normalizasyonu vergi barışı. Bu tabi ki imar affıyla ilgilide aynı şekilde olacak, imar affı gerçekleştikten sonra, çok sert tedbirler de gelecek. Bundan sonra kaçak yapılarla ilgili bu çalışmaları da inşallah seçimden hemen sonra hükümet olarak da, AK Parti olarak da bunları uygulamaya koyacağız. Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, bunun cezai tedbirlerinin de olabildiğince, hakikaten kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların olmuş olması, Türkiye için pek gurur duyulacak, sevinilecek bir şey değildir."