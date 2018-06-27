Zeybekci: ABD'nin İran petrolüne ilişkin kararı bizi bağlamaz

Ekonomi Bakanı Zeybekçi ABD'nin İran'dan petrol ithalatının durdurulması isteğine ilişkin olarak 'ABD Dış Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararlar bizi bağlamaz' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ABD'nin, müttefiklerinden İran'dan yaptıkları petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmaları isteğine, "ABD Dış Ticaret Bakanlığının aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye'nin menfaatleri dışında hiçbir menfaati tanımayız. Orada Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar, yaptırımlar varsa bizi bağlar" dedi.

Zeybekci, ABD'nin, son dönemde girdiği "ticaret savaşları" sürecine değinerek, bu noktada Türkiye'yi çelikte (yüzde 25) ve alüminyumda (yüzde 15) uygulanan gümrük vergisinin ilgilendirdiğini söyledi.

'KOMİK AÇIKLAMA'

Bu konuda yürütülen temaslar hakkında bilgi veren Zeybekci, "Bu sabah Amerikan ticaret temsilcisi, 'AB, Türkiye, Hindistan gibi ülkeler, ABD ile iş birliği yapmak yerine, karşı önlem almayı tercih etmişlerdir' gibi komik bir açıklama yaptı. Türkiye'ye karşı tedbir ve önlem alan onlar, görüşme taleplerimize rağmen diyaloğa geçmeden uygulamayı başlatan da onlar. Dünya Ticaret Örgütü kapsamında ve uluslararası ticaret hukuku marjında, onların Türk ürünlerine ilave yük olarak getirdikleri gümrük vergisi kadar biz de 21-22 üründe vergi koyduk. Önümüzdeki süreçte ABD tarafından çıkarılabilecek yeni uygulamalara karşı ülkemizin menfaatlerini korumaya hazırız" dedi.

'DOST VE KARDEŞ İRAN'IN HAKSIZLIĞA UĞRAMAMASINA ÖZEN GÖSTERİRİZ'

Zeybekci, ABD'nin, müttefiklerinden İran'dan yaptıkları petrol ithalatını Kasım ayına kadar durdurmalarını istediğinin hatırlatılması üzerine de "ABD Dış Ticaret Bakanlığının aldığı kararlar bizi bağlamaz. Biz Türkiye'nin menfaatleri dışında hiçbir menfaati tanımayız. Orada Birleşmiş Milletler'in almış olduğu kararlar, yaptırımlar varsa bizi bağlar. Onun dışında sadece kendi menfaatimize bakarız. Dost ve kardeş ülke İran'ın da bu konularla ilgili haksızlığa uğramamasına, mağdur edilmemesine de özen göstermeye çalışırız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN HAM PETROL İTHALATININ YARISI İRAN'DAN

Türkiye 20 milyon tonun üzerinde ham petrol ithal ediliyor. İthalatın çok büyük bölümü Tüpraş tarafından yapılıyor. Söz konusu miktarın yaklaşık yarısı İran'dan sağlanıyor. ABD'nin İran'a yönelik ambargosu sırasında da Türkiye'nin ithalatı toplam ihtiyacının üçte birine yakındı.