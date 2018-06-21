Zeybekçi: ABD ürünlerine ek gümrük vergisi bugün başlayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına karşı, eş tutarda ek verginin bugün Türkiye tarafından da uygulanmaya başlanacağını duyurdu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Türkiye'nin bugünden itibaren ABD'den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergisi uygulamasının başlayacağını duyurdu.

Reuters'a açıklamada bulunan Ekonomi Bakanı Zeybekci, konuyla ilgili olarak, "Aldığımız karşı önlemlerle ABD tarafından Türk ürünlerine karşı uygulanan önlem neticesinde ortaya çıkan ilave vergi yüküne eş tutarda ilave vergi uygulamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Önlemlerimiz, detaylı çalışmalar neticesinde tespit edilen ABD menşeli ürünler için uygulanacak olup, Türkiye'nin milli çıkarlarını korurken iki ülke arasında yapıcı görüşmeler yapılmasına da imkan sağlama hedefi taşımaktadır" dedi.

TİCARET SAVAŞINDA TÜRKİYE CEPHESİ

ABD'nin özellikle metal sanayiini korumaya dönük vergi politikaları geliştirmesi, 23 Mart'tan bu yana ithal demir-çelikte yüzde 25, alüminyumda yüzde 10 ek vergi uygulaması Türkiye ekonomisini de doğrudan ilgilendiriyor.

Türkiye'nin ABD'ye çelik ihracatı 2017'de 1.12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) verilerine göre Türkiye'nin toplam çelik ihracatı ise 11.5 milyar dolar.

Trump yönetiminin getirdiği ek gümrük vergilerini eleştiren Zeybekçi, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Bugüne kadar yaptığımız ikili görüşmelerde ABD'nin aldığı önlem için zikrettiği şartlardan hiçbirinin Türkiye ve Türk ihraç ürünleri için uygulanamayacağını defaten ifade ettik. Türkiye ile ABD arasındaki çelik ticaretinde ABD'nin ticaret fazlası verdiği ve bu ürünü girdi olarak kullanan sektörlerin pek çok Amerikalıya iş imkanı sağladığı görülmektedir. Öte yandan Amerikalı muhataplarımızın, uygulamaya başladıkları önlemin aynı zamanda kendi ülke sanayilerini ve kendi işçilerini de olumsuz yönde etkilediği gerçeğini anlamadıklarını ya da anlamak istemediklerini görmekteyiz"

ABD menşeli ürünlere uygulanacak ek vergilerin toplam 266.5 milyon dolar büyüklüğünde olacağı belirtiliyor.

