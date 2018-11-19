Zeugma mozaiklerinin ABD'deki parçaları Türkiye'ye getiriliyor

'Çingene Kızı' diye bilinen Zeugma mozaiğinin ABD'deki parçalarının 26 Kasım'da Türkiye'ye getirileceği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD’deki Zeugma mozaiğinin parçalarının 26 Kasım’da Türkiye’ye getirileceğini açıkladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamada Ersoy “ABD’deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye’ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesi’nde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep’e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.

ABD’nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi koleksiyonunda yer alan Zeugma parçaları'nın Türkiye'ye getirilmesi için Mayıs ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile üniversite arasında anlaşma imzalanmıştı. Anlaşmada mozaiğe ait 12 parçanın bu yıl içinde Türkiye’ye gönderilmesi kabul edilmişti.