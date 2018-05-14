Zekeriya Öz'ün son görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye'de bir dönem AKP-Cemaat eliyle devam eden operasyonların başındaki isim olan firari savcı Zekeriya Öz'ün son görüntüsü ortaya çıktı.

Ergenekon Davası'nın savcısı olan Cemaatçi Zekeriya Öz'ün son görüntüsü basına yansıdı.

Ağustos 2015'te firar eden Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın, darbe girişiminden hemen önce yaptıkları görüntülü aramaların kayıtları ortaya çıktı.

AKP'nin havuz gazetelerinden Sabah'ın haberine göre, Öz peruklu, top sakallı ve sakalsız olarak 3 ayrı kılıkta görülüyor. Halen Almanya'da bulunan Zekeriya Öz ve Celal Kara, iddiaya göre "Sultan" kod adlı gizli tanıkla Mart 2016'da görüntülü FaceTime görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerdeki görüntüler, Öz ve Kara'nın bugüne kadar yurt dışında tespit edilebilen ilk görüntüleri.