Zekai Aksakallı'dan 'Ömer Halisdemir' ve 'Bylock' açıklaması

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ömer Halisdemir'e general Semih Terzi'yi vurma emri veren Korgeneral Zekai Aksakallı, 'Bylock' iddialarına ilişkin konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı işgale gelen general Semih Terzi'yi vuran Astsubay Ömer Halisdemir'e "vur" emrini veren Korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişimine ilişkin açıklamada bulundu.

2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, "FETÖ karalama kampanyasında, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile 'ByLock kullanıcısı' olarak sunmakta. Ayağımı basmadığım hiçbir terör coğrafyası yoktur. Darbenin dışarıdaki ana odaklarının, darbe girişimini karartmaya çalıştıklarını ve kalan FETÖ'cüleri korumak için şahsımı hedef aldıklarını ibretle izliyorum" dedi.