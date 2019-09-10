Zehra Kosova: Tütüncü komünist kadınlardan biri

Serap Emir, 91 yıllık yaşamını işçi sınıfı mücadelesine adayan Zehra Kosova'yı, aşık olduğu partisinin 99. yılında yazdı.
Tüm hayatını sınıfının partisi için mücadeleye, örgütlülüğe adamış bir komünist işçi Zehra Kosova. İşçiliği, 1924’te Kavala'dan Tokat'a mübadeleyle gelişlerinden bir yıl sonra, henüz 14 yaşında bir
çocukken, bir tütün fabrikasında başlayan Kosova'nın partisiyle tanışması, fabrikalarda yaşadıkları, Moskova'ya Doğu Halkları Komünist Üniversitesi'ne okumaya gidişi ve partili yaşamı...
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