Zehra Kosova: Tütüncü komünist kadınlardan biri

Zehra Kosova 91 yaşında öldüğünde onu toprağa verenler en çok 'Nasıl bir insan bir insana aşık olur, ben de öyle aşık oldum partiye' sözleriyle gözlerinin önlerinde canlandırıyordu, bu emektar komünist tütün işçisi kadını. Serap Emir, partisinin 99. yılında Zehra Kosova'yı yazdı.

soL - Haber Merkezi