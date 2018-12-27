Zaytung'dan Halk ve Fox TV göndermesi

Halk TV ve Fox TV'ye RTÜK tarafından verilen cezanın ardından Zaytung, 'RTÜK, 'Halaya Fazla Vakit Ayırarak Cumhurbaşkanı'nı Yeterince Övmemek Suretiyle Hakaret Etmek' Gerekçesiyle Flash TV'ye Uyarı Cezası Verdi... ' başlıklı bir haberle göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın avukatının başvurusunun ardından RTÜK, Halk TV ve Fox TV'ye ceza vermişti.

RTÜK cezasına göndermede bulunan Zaytung, "RTÜK, ''Halaya Fazla Vakit Ayırarak Cumhurbaşkanı'nı Yeterince Övmemek Suretiyle Hakaret Etmek'' Gerekçesiyle Flash TV'ye Uyarı Cezası Verdi.." başlıklı bir haber yaptı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Dün FOX TV ve Halk TV'ye yağdırdığı cezalarla gündeme gelen RTÜK'ten bugün de Flash TV'ye uyarı cezası geldi. Kanal, programlarında eğlenceye ve halaya lüzumundan fazla vakit ayırarak Cumhurbaşkanı'nı yeterince övmemek suretiyle dolaylı yoldan hakaret etmek gerekçesiyle uyarılırken, konu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan açıklamada ''Hakkaten ya napıyor onlar orada öyle sinsi sinsi?'' ifadelerine yer verildi.

5 AKP'li ve 2 MHP'li üyenin oyları ile alınan uyar cezası kararının ardından soruları yanıtlayan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Flash TV'yi izleyen bir izleyicinin 1 saat boyunca herhangi bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan övgüsüyle karşılaşmama ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekerek, "Ülkemize bu kadar değerli hizmetlerde bulunan, Türkiye için gecesini gündüzüne katan ve en önemlisi bir sözüyle benim ve diğer RTÜK üyelerinin yedi sülalemizle birlikte hayatımızı kaydırma gücü bulunduğu halde bizleri bu makama layık gören böylesine muhteşem bir isim için birileri halaydan 2 dakika başını kaldırıp da bir kaç güzel söz söylemiyorsa, kimse kusura bakmasın biz burada art niyet ararız..." ifadelerine yer verdi.

"Hem halay çekip hem övebilirler"

Bu ihmalin normalde yayın durdurma ve para cezası ile sonuçlanacağını ancak Flash TV'nin özel durumu nedeniyle şimdilik uyarı cezası verip durumu izleyeceklerini belirten Yerlikaya, "Bu kanalın gündelik sorunlardan bunalan vatandaşlarımızı sakinleştirme gibi bir işlevi de olduğu için cezayı en alt sınırdan verdik" derken, hem halay çekip hem de aynı anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmeye dayalı bir formül bulunmasının en doğru çözüm olacağını da sözlerine ekledi.

"Yani bilemiyorum ben tabii şimdi bir baskı da yapıyor gibi olmak istemem ama mesela halayın bir kısmı dombra eşliğinde çekilebilir. Gayet halaya ritmine uygun bir parça çünkü. Ya da mesela halay başı mendil yerine Cumhurbaşkanımızın bir portresini taşıyabilir. Tabii çok sallamaması lazım o durumda" diyen RTÜK Başkanı, Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğuna ve fikir ve ifade özgürlüğü sınırları içerisinde herkesin dilediği gibi Cumhurbaşkanı'nı övebileceğine bir kez daha vurgu yaptı. "