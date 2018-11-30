Zamlı pasaport ve ehliyet fiyatları belli oldu

Yeni yılla birlikte pasaport fiyatlarına gelen zamlar belli oldu. Buna göre 10 yıllık pasaport 764 liradan 944 liraya çıktı.

Yeniden değerleme oranının belirlenmesinin ardından 2019 yılındaki pasaport fiyatları belli oldu. Buna göre 10 yıllık bir pasaport sahibi olmak isteyen kişi defter bedeli dahil 940 TL'den fazla para ödeyecek. 2018 yılında 10 yıllık pasaportun fiyatı 764 liraydı. İLGİLİ HABER Vergi, harç ve cezalara zam: Pasaport, ehliyet, trafik cezası, taşıt vergisi... EHLİYET 800 TL'Yİ AŞTI Yüzde 23.73’lük yeniden değerleme oranıyla birlikte ehliyet harç bedeli 496 TL’den 613 TL’ye çıkacak. 134 TL’lik değerli kağıt bedeli 165 TL’ye çıkacak. Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı hizmet bedeli ücreti 25 TL’den 31 TL’ye çıktı. Böylece B sınıfı ehliyet almak isteyen birinin ehliyet için ödeyeceği ücret 800 TL’yi aşıyor.