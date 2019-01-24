'Zamlı' maaşlar mart ayından itibaren düşmeye başlayacak

Gelir Vergisi dilimleri nedeniyle Ocak ayında yapılan maaş zamları yıl içinde kademe kademe budanacak.

Başta kamu emekçisi ve işçiler olmak üzere milyonlarca emekçinin aylık kazancına yüzde 15'ten başlayarak artan oranlı Gelir Vergisi dilimlerinin uygulanması birçok çalışanın maaşının daha mart ayından itibaren budanmasına yol açacak.

Hesaplamalara göre, ocak ayında yüzde 15 vergi ödeyen üniversite mezunu bir memur yüzde 20'lik vergi dilimine eylül ayında yakalanacak ve maaşı 106 lira düşecek. Aynı şekilde eylülde yüksek vergi dilimine girecek olan polis 113 lira, mühendis 112 lira, hemşire 109 lira, öğretmen 39 lira kaybedecek. Hakimlerin yüzde 15'lik vergisi ise daha mart ayında yüzde 20'ye, mayısta yüzde 27'ye çıkacak. Hakimlerin maaşında 986 lira kesinti olacak.

Sözcü'nün haberine göre, aynı şekilde üst vergi dilimine eylülde yakalanacak olan doktor, temmuz zammına rağmen maaşında 113 lira kayıp yaşayacak. Vergi nedeniyle eylülden itibaren hemşirenin maaşı 109 lira, mühendisin maaşı 112 lira, imamın maaşı 111 lira, avukatın maaşı 113 lira düşecek.

Genel müdürler martta yüzde 20, mayısta yüzde 27'lik vergi dilimine, müfettişler ve uzmanlar nisanda yüzde 20, ağustosta yüzde 27'lik vergiye, hakimler martta yüzde 20, mayısta yüzde 27'lik vergiye, profesörler ağustosta yüzde 20'lik vergiye yakalanacağı için maaşları düşecek.