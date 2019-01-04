Zamlar etikete yansıdı: 70'lik rakı 142, en ucuz bira 9,75 lira

Alkole yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyat etiketlerine yansıdı.

Alkole yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, fiyat etiketlerine 3 Ocak'ta yansıdı. Buna göre Efes Pilsen'in en ucuz kutu birası 10 TL oldu. 70'lik Yeni Rakı'nın fiyatı ise 142 TL'ye yükseldi.

Efes Pilsen'in 50'lik şişe birasının fiyatı 9 TL'den 9.75 TL'ye, kutu birası ise 9.25'ten 10 TL'ye yükseldi.

Zamlar, rakı fiyatlarına da şu şekilde yansıdı:

35'lik Yeni Rakı'nın fiyatı 63 TL'den 72.00 TL'ye,

50'lik Yeni Rakı 85 TL'den 102.00 TL'ye,

70'lik Yeni Rakı 119'dan 142.00 TL'ye,

100'lük Yeni Rakı 162 TL'den 195.00 TL'ye yükseldi.