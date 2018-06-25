Yüzde 10'u geçen İyi Parti'den seçim değerlendirmesi

Seçimlerde yüzde 10,14 oy alan ve 47 milletvekili kazanan İyi Parti'den ilk değerlendirme geldi.

24 Haziran seçimlerinde yüzde 10,14 oy oranıyla 47 milletvekili kazanan İyi Parti seçimlere ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, "YSK henüz resmi açıklamasını yapmamasına rağmen ilk edilen sonuçlarla cumhurbaşkanlığı ve milletvekili sonuçları belli olmuştur. İyi Parti olarak sandıktan çıkan sonuçlarla iyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyoruz. Milletimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yedi aylık bir yolculuk bizimkisi. Kuruluşundan bu yana geçen bu sürede belki de siyasi tarihte ilki başarmış bir parti olarak yerini alacaktır. Kendi imkanlarıyla, teşkilatlarını yeni kurmuş, milletin teveccühünü kazanan bir hareket olarak yeni bir yolculuğa çıkmıştır Türk siyasi hayatında. TBMM’de güçlü bir grupla temsil etme hakkını verdi milletimiz. İyi Parti olarak bu seçimde belki iyi bir neticede alabilirdik ama milletimizin kararıyla verilen neticeyi iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.