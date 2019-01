Yusuf Kaplan: Cinsiyet eşitliği gibi sinsi projeleri başlarına çalmamız lazım

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan, 'İstanbul Sözleşmesi’nden derhal çıkmalı ve 'cinsiyet eşitliği' gibi sinsi projeleri vakit geç olmadan kaldırmalıdır!' dedi.

"Modern sağlık sistemi ve hayat tarzı"na karşı yazdığı bir yazıda, modernleşmenin "gönüllü fahişelik" olduğunu söyleyen Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, şimdi de cinsiyet eşitliğini "yıkıcı ve sinsi proje" olarak tanımladı.

"Türkiye, dünyada ailenin ve toplum dokusunun en güçlü olduğu ülkelerin başında geliyor. Ailenin bir ruhu var bu ülkede. Toplumun da. Daha doğrusu, vardı!" diyen Kaplan, "Şimdi İstanbul Sözleşmesi’yle ve cinsiyet eşitliği projeleriyle aile yapımız, sosyal dokumuz büyük bir saldırıyla karşı karşıya! Batılıların AB uyum yasaları çerçevesinde bize dayattıkları projelerin başında, aileyi, toplum yapımızı ve dokumuzu çökertecek İstanbul Sözleşmesi ile bu ülkenin bazı illerinde, okullarında pilot olarak uygulanma aymazlığı gösterilen 'cinsiyet eşitliği' gibi yıkıcı projeler geliyor! Başlarına çalmamız lazım, bütün bu tür sinsi, yıkıcı projeleri!" ifadelerini kullandı.

Kaplan, kadın hakları konusunda da, Türkiye'nin Batılılardan alacağı hiçbir şey olmadığını söylerken, "Batı'da insan yok ki! Kadın da yok, aslına bakarsanız! Kadın, tüketimin kölesi, kapitalizmin tüketim nesnesi. Klişe değil bu, ürpertici bir gerçek! Bir yanda güya kadın hakları söylemleri zirve yaparken, öte yanda bütün bir kültür endüstrisi, kadını, insan olarak bile kabul etmiyor; aksine, her alanda, her yerde, her fırsatta kadını cinsel olarak, bedenen aşağılayan, ayartıcı bir tüketim nesnesine dönüştüren cinsellik endüstrisi tavan yapıyor" dedi.

Kaplan, İstanbul Sözleşmesi’nden derhal çıkılmasını isterken, "Cinsiyet eşitliği gibi sinsi projeleri vakit geç olmadan kaldırmalıdır!" ifadesini kullandı.