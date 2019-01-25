Yusuf Kaplan bunu hep yapıyor: Ele verir talkını kendi yutar salkımı

Bugünkü yazısında İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması çağrısı yapan ve cinsiyet eşitliğini 'sinsi proje' olarak tanımlayan Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, daha önce de 'Erasmus değil ‘Orgasmus’ projesi' yazısında öğrenci değişim programını hedef almıştı. Kaplan'ın yazısının ardından kızının Erasmus programıyla Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü ortaya çıkmıştı.

“İstanbul Sözleşmesi’nden derhal çıkmalı ve 'cinsiyet eşitliği' gibi sinsi projeleri vakit geç olmadan kaldırmalıdır” diyen Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan 2014 yılında da öğrenci değişim programı Erasmus için “Erasmus değil ‘Orgasmus’ projesi” başlığıyla yazı kaleme almıştı. Tepki gören yazısının ardından Kaplan’ın kızının Boğaziçi Üniversitesinden mezun olduktan sonra Erasmus programıyla Sorbonne Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü ortaya çıkmıştı.

Kaplan 28 Eylül 2014 tarihli “Erasmus değil, ‘Orgasmus’ projesi!” başlıklı yazısında şöyle diyordu:

“Buradan geleceğim nokta, insanlığın geleceği açısından son derece kritik, hayatî bir nokta: Adına Erasmus projesi denen, uluslararası öğrenci değişim projesinin, özellikle de toplumların kremasını oluşturan parlak genç kuşaklarının entelektüel yetilerini geliştirmek yerine, hedonizmin, nihilizmin ve bütün değerleri değersizleştiren izâfîleşmenin kölelerine dönüştürdüğü gerçeği...

Erasmus, ‘rezalet’ bir iş demiştim, bir zamanlar. Erasmus bursu alan öğrenciler arasındaki gayr-ı meşrû ilişkiden bir milyon (!) çocuk doğmuş! Skandal bu!

Rakamın bir milyon olması bir yerden sonra o kadar önemli değil. Projenin kendisi rezalet bir şey çünkü! 100 bin de olsa rezalettir bu proje!

‘Erasmus kuşağı’ geliyor! Ülkesine, insanına, ruhköklerine yabanlaşmış, mankurtlaşmış ve ‘ahmaklaştırılan’ bir kuşak bu! Erasmus’a bazı Avrupalı öğrenciler ORgasmus adı verirler. Durum bu kadar vahim yani!

Erasmus projesi, eğitim projesi değil, yozlaşma, cinselliği putlaştırma, cinsellik peşinde koşturan ‘ahmaklar sürüsü’ yetiştirme projesidir!

Evet, ‘Erasmus kardeşliği’ geliyor! Ülkelerin kremasını, elit kadrolarını yetiştiren, yersiz, yurtsuz, ruhsuz, ülkesiz, melez ama tektipleşmiş, tek kutsalı cinsellik olan insanaltı yaratıklar icat eden bu pagan proje, bütün dünyanın parlak çocuklarını yutuyor, uyutuyor ve uyuşturuyor!

Özetle... Erasmus projesi, bir eğitim projesi değil, soysuz, yoz, ahmaklaşmış küresel pagan bir kuşak yetiştirme projesidir. O yüzden, bu proje üzerinde ikinci kez düşünelim, diyorum.”