Yusuf Halaçoğlu'ndan Akşener'e tepki: Yüzde 7 oy aldınız, bu başarı mı?

İyi Parti'nin 24 Haziran seçimlerinde aday göstermediği Yusuf Halaçoğlu, seçim sonuçlarına ilişkin 'başarı' açıklaması yapan Meral Akşener'e tepki gösterdi.

İyi Parti Kayseri Milletvekili olan ve 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilmeyen Yusuf Halaçoğlu, seçimin ardından Meral Akşener'in yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık" diyen Halaçoğlu, "Şimdi İyi Parti yönetimi çıkmış başarılı olduk diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.