Yusuf Halaçoğlu'ndan 'adaylık' açıklaması

İyi Parti'nin kuruluşunda yer alan eski milletvekili Yusuf Halaçoğlu, partisinin kurultayında genel başkanlığa adaylığını koyacağı iddialarını yalanladı.

İyi Partili Yusuf Halaçoğlu, partisinin kurultayında genel başkanlığa adaylığını koyma niyetinin olmadığını söyledi.

DW'den Hilal Köylü'nün haberine göre, Halaçoğlu "Akşener partiye dönecek mi, sizin adaylığınız söz konusu mu?" sorusuna "Öyle bir niyetim hiç olmadı. Tamamen yanlış. Ben İyi Parti için çalışmaya devam ediyorum yalnızca" yanıtını verdi.

"Delegelerin dediği yapılmalı. Akşener'in dediği gibi parti içinde demokrasi işleyecek. Eğer Akşener aday olmazsa, başka adaylar çıkar" diyen Halaçoğlu, kurultaydan sonra İyi Parti'de her şeyin daha çok yerine oturacağını ve partinin hedeflerine kilitleneceğini savundu.