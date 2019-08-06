Yürüyeni yok ama uçanı kalkışa hazır: İman gücü tamam, beygir gücü yolda geliyor!

'Yerli' otomobilin ilk prototibi incelendi. Aynı gün insansız hava araçları geliştiren Bayraktar Holding'te uçan arabanın prototibini yayınladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin üzerinde çalıştığı 'yerli' otomobilin kasası Japonya’dan, motoru ABD’den geleceği belli olmuştu. Aynı gün yayınlanan prototipeler 'henüz yürüyeni yok, uçanını yapmışlar' yorumlarına neden oldu.
Salı, 06 Ağustos 2019 12:38

Saray tarafından "yerli otomobil üretmekle" görevlendirilen Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu (TOGG) Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" mesajını paylaştı.

PROTOTİP İNCELENDİ

Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.

Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.

 

 