Yürüyeni yok ama uçanı kalkışa hazır: İman gücü tamam, beygir gücü yolda geliyor!

Saray tarafından "yerli otomobil üretmekle" görevlendirilen Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yönetim Kurulu (TOGG) Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'ın katılımıyla TOGG Yönetim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik" mesajını paylaştı.
PROTOTİP İNCELENDİ
Bakan Varank, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve çalışanlarla sohbet etti.
Karakaş, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı ve otomobilin üç boyutlu çizimini gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. @varank ve değerli yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla TOGG yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. Yıl sonunda halkımızın beğenisine sunacağımız prototipimizin ilk modelini inceledik. pic.twitter.com/cNV09iHqyV
— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) August 5, 2019
İLK UÇAN ARABA PROJESİ
Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı "milli damat" Selçuk Bayraktar ise, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak "CEZERİ"nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.
Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi "CEZERİ"ye ilişkin paylaşımda bulundu.
Boya Alternatif 1 #CEZERİ #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/TARlLFOxvD
— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) August 5, 2019