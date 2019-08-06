Yürüyeni yok ama uçanı kalkışa hazır: İman gücü tamam, beygir gücü yolda geliyor!

'Yerli' otomobilin ilk prototibi incelendi. Aynı gün insansız hava araçları geliştiren Bayraktar Holding'te uçan arabanın prototibini yayınladı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin üzerinde çalıştığı 'yerli' otomobilin kasası Japonya’dan, motoru ABD’den geleceği belli olmuştu. Aynı gün yayınlanan prototipeler 'henüz yürüyeni yok, uçanını yapmışlar' yorumlarına neden oldu.