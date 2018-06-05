Yurtdışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemi 7 Haziran'da başlıyor

Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak.

Yurtdışında yaşayan seçmenlerin oy kullanma işlemleri 7 Haziran'da başlıyor.

Seçim hazırlıklarının yapıldığı Atatürk Havalimanı'na oy kabinleri ve oy sandıkları getirildi. Dış Hatlar terminali geliş ve gidiş katlarına 6'şar sandık yerleştirildi. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin gümrük kapılarında oy verme işlemleri 7 Haziran Perşembe günü başlayacak, 24 Haziran Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumundaysa gümrüklerdeki oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar saat 17.00'de son bulacak.