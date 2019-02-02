Yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açılıyor

Yabancıya konut satışını artırmak için yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri kuruluyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum temsilciliklerin 12 ülkede kurulacağını, 'çevre ve şehircilik müşavirleri'nin de gündemde olduğunu söyledi.

Milyonlarca emekçi asgari ücretle kira ödeyerek geçinmeye çalışırken konut satışlarında yabancı ve “gurbetçi”den medet uman AKP, yurtdışında tapu ve kadastro temsilcilikleri açıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yabancıya konut satışını hızlandırmak için 12 ülkede tapu ve kadastro temsilcilikleri kuracak.

Posta gazetesine konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 12 ülkede tapu ve kadastro temsilciliklerinin kurulacağını belirterek, bu temsilciliklerin yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra yabancı uyruklu kişilerin ülkedeki tapu ve kadastro işlemlerine ilişkin hizmetler vereceğini söyledi.

Hükümetin İkinci 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan ve “yurt dışında yaşayan vatandaşların ve yabancı yatırımcıların Türkiye’deki taşınmaz yatırımlarına yönelik bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla” başlatılan çalışmayla Tapu ve Kadastro Yurtdışı Teşkilatı açılacak.

Bakan Kurum bu temsilciliklerin yanı sıra “Çevre ve Şehircilik Müşavirleri”nin de gündemde olduğunu söyledi.

Kurum, bu uygulamanın gayrimenkul alımlarının artık Türkiye’ye gelmeden yapılması amacıyla başlayacağını söyledi.

İLK TEMSİLCİLİK BERLİN'DE

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Berlin Başkonsolosluğu’nda kurulan Berlin Tapu ve Kadastro Temsilciliği ile Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ve Türkiye’de taşınmaz edinmek isteyen yabancılar tapu işlemlerini yapabiliyor. Alım işlemlerinin yanı sıra intikal, ipotek, trampa, bağış işlemleri ile tapu kaydı, tapu kayıt örneği, kadastro verilerine ilişkin bilgi amaçlı aplikasyon ve harita örneği verilmesi işlemleri de bu temsilcilikte yapılabiliyor.

TİCARİ ATEŞE GİBİ MÜŞAVİRLER GÖREVLENDİRİLECEK

Türkiye’de yaklaşık 440 bin müteahhit olduğunu hatırlatan Bakan Murat Kurum, “Müteahhitlik sektörünü övünerek anlatıyoruz. Hem bu sektörümüzü hem de Türkiye’de çok gelişmiş olan inşaat malzemeleri sektörümüzü yurtdışına açmamız gerekiyor. Yurtdışına iş yaptığımız ülkelerde ihracat yapacağımız bir model geliştireceğiz” dedi.

Bakan Kurum, tapu ve kadastro temsilciliklerinin yanı sıra çevre ve şehircilik müşavirliğinin gündemlerinde olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yurtdışındaki ticari ateşeler gibi bu vasıfta eleman görevlendireceğiz. Bu müşavirler, devletimiz adına ilgili süreçleri yönetecekler, araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunacaklar, işbirliği imkanlarını araştıracaklar. Aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarla da bu alandaki konularda bilgi alışverişinde bulunacaklar.”

İŞTE O ÜLKELER

Tapu ve kadastro temsilciliklerinin Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar ve Türki Cumhuriyetler’den iki ülkede kurulmasının planlandığı açıklandı.