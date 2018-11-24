Yurtdışına göç bir yılda yüzde 63 arttı

CHP tarafından hazırlanan bir araştırmaya göre Türkiye’den yurtdışına gidenlerin sayısı bir yılda yüzde 63 oranında arttı. 2017 yılında yurtdışına göç eden sayısı 113 bin 326 oldu.

CHP'nin Arge - Bilim, Yönetim Kültür Platformu tarafından hazırlanan “AKP’nin Yol Açtığı Büyük Beyin Göçü” başlıklı bilgi notuna göre, yurtdışına gidenlerin sayısı bir yılda yüzde 63 oranında arttı.

Bilgi notuna göre, 2016 yılında yurtdışına göç eden vatandaşların sayısı 69 bin 326 iken, bu sayı 2017 yılında yüzde 63’lük bir artışla 113 bin 326 oldu. Yurtdışına giden vatandaşların kayda değer bir bölümünün genç, eğitimli ve kentli nüfustan olduğuna işaret edildi.

KİMLER GÖÇ EDİYOR?

Evrensel’den Birkan Bulut’un haberine göre, sözkonusu bilgi notunda beyin göçü kapsamında "öncelikle bilim insanları, doktorlar, avukatlar, mühendisler, eğitimciler gibi profesyonel meslek sahipleri, sermaye sahipleri, iş insanları, girişimciler ve ülkesine geri dönmemek üzere eğitim amacıyla yurtdışına giden öğrencilerin bulunduğu” belirtildi.

Rapora göre “ülkedeki istikrarsızlık ortamı yüzünden sermaye sahipleri, şirketlerini ve gayrimenkullerini satarak yabancı ülkelere göç ederken, 2017 yılında 5 binden fazla milyoner, son 3 yılda ise 13 bin girişimci ve iş insanı” Türkiye’yi terk etti.

Ocak 2017 ile Haziran 2017 arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak için müracaat eden yatırımcı sayısı yüzde 25 arttı. Türkiye dünyada, vatandaşları yurtdışında en fazla gayrimenkul yatırımı yapan 4. ülke konumuna geldi.

'7 TANE HAVALİMANI YAPILIRDI'

Bilgi notunda “Bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan hesaplamalara göre yalnızca 20 OECD ülkesine göç etmiş yurttaşlarımız üzerinden ülkemizin kaybı 220 milyar doların üzerindedir. Bu kaynakla yüzyılın projesi diye sunulmaya çalışılan İstanbul Havalimanı’ndan yedi tane yapılabildiğinin altı çizilmelidir” denildi.