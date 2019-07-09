Yurt dışında yaşayan ve emekli olmak isteyen vatandaşlara AKP'den iki yeni engel: Tam 100 bin lira...

AKP, yurt dışı emeklilik borçlanma bedelini artıran ve aylıkları da yaklaşık yüzde 30 oranında düşüren bir kanun teklifi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na, dün AKP Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve 75 milletvekilinin imzasıyla, “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/2019)” sunuldu.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan teklif, yurt dışındaki vatandaşları da ilgilendiren önemli bir konuyu içeriyor.

Yasa teklifine göre, yurt dışı borçlanma bedeline esas olan prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılıyor. Şu anki günlük borçlanma bedeli 27,29 TL iken, bu oran 38,38 TL olacak. Değişiklik bununla kalmıyor, yurt dışındaki vatadandaşlara artık SGK yani 4A sigortalısı olamayacak. Değişiklikle sadece 4B sigortalısı olunabilecek, asgari borçlanma süresi ise, artık SGK’daki gibi 10 yıl değil 15 yıl olacak.

Bu da, yurt dışındaki vatandaşların hem borçlanma için ödediği miktarın ortalama 100 bin TL daha fazla olması ayrıca bağlanacak aylığın da SGK'lılardan yaklaşık yüzde 30 daha az olması anlamına gelecek.