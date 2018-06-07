'Yunanistan'la geri kabul anlaşması durduruldu'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'la yapılan ikili geri kabul anlaşmasının durdurulduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından bir otelde Antalya, Isparta ve Burdur bölgesi gazetecilerinin katılımıyla düzenlenen "Yerel Medya Buluşmaları" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan'da 15 Temmuz darbe girişimine katılan askerlerin tahliye edilmesiyle ilgili soru üzerine Çavuşoğlu, "Yunanistan'da hükümet gerçekten bu konuyu çözmek istiyor. Fakat aynı zamanda görüyoruz ki Yunanistan'a batıdan çok ciddi baskı var. Hele hele Yunan yargıçlara. Onlar diyor ki Yunan yargıçlar bağımsız. Ama biz biliyoruz ki onlara batıdan çok baskı var. AB ile bir göçmen anlaşması var. Bu uygulanıyor. Bir de Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmamız var. Şu anda o geri kabul anlaşmasını durdurduk. Son mahkeme kararından sonra da Yunanistan'a yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.