Yunanistan'ın yeni Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan'a çağrı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, 'Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum' dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, hükümet programının görüşüleceği Meclis Genel Kurulunda konuşma yaptı.

"Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane işbirliği yönünde ilerlemek istediklerini belirten Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Cesur adımlar atacağımız ortak bir yaklaşım için Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Miçotakis, "Bu coğrafyada birlikte yaşıyoruz. Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir" dedi.