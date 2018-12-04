Yunanistan'ın Türkiye'ye gönderdiği 3 göçmen donarak ölmüş halde bulundu

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı 2 köyde, Yunanistan polisince kıyafetleri alınarak geri gönderildiği öne sürülen göçmenlerden 3'ünün, sınıra yakın alanda cansız bedenleri bulundu. Yapılan ilk incelemede, göçmenlerin, sıfırın altına düşen soğuk havada donarak öldükleri tespit edildi.

Edirne'nin Meriç ilçesinde, Hudut Kartalları ve Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde, bir kısmı Yunanistan polisince yakalanarak paraları ile cep telefonları alındıktan sonra Türkiye'ye geri gönderildiği öne sürülen 713 göçmen bulundu.

Çoğunluğu Afganistan ve Suriyeli olan göçmenler işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi. Yunanistan sınırındaki Meriç Akçadam köyü ve Adasarhanlı köylerinde ise birer gün arayla 3 erkek cesedi bulundu. Akçadam köyü ova mevkiinde Cumartesi günü suni göletin kenarında bulunan cesedin, 35 yaşındaki Afganistanlı bir göçmene ait olduğu belirlendi. Uzunköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilk yapılan incelemede göçmenin sıfırın altına inen soğuk havada donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Afgan göçmenin cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ADASARHANLI KÖYÜ'NDE 2 CESET BULUNDU

Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde de birer gün arayla iki erkek cesedi daha bulundu. Meriç Nehri yakınlarında bulunan 2 cesedinin de Yunanistan'a giden ve Türkiye'ye gönderilen göçmenler olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından biri 5 saat, diğeri 2 gün önce öldüğü belirlenen erkek cesetleri Meriç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan incelemede birinin 25, diğerinin ise 35 yaşlarında olduğu ve soğuk hava nedeniyle donarak öldükleri tespit edildi.

3 göçmenin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için ve kimlik tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ÖLEN AFGANI YUNAN KARAKOLUNDA GÖRMÜŞ

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince bulunan göçmenlerden Afganistan uyruklu Jamaluddin Malang, donarak ölen 3 erkekten Afganistan uyruklu olan göçmeni, Yunanistan'a geçtiklerinde tutuldukları kampta gördüğünü öne sürdü.

Kendisinin de diğerleri gibi Yunan polisinin şiddet kullanarak Türkiye'ye gönderdiğini anlatan Malangi, "Biz karşı tarafa geçtikten sonra 3 gün ormanda kaldık. Yunan tarafındaki bir köyde polisler geldi. Bizi yakaladılar ve götürdüler. Bir gece kaldıktan sonra kamyonla nehir kenarına getirdiler. Sistematik bir şekilde 2 bot vardı, biri gidiş, diğeri geliş durumundaydı. Bizi bu şekilde Türkiye'ye geri gönderdiler. Donarak ölenlerden Afganistanlı olanı, Yunanistan'da tutulduğumuz karakolda görmüştüm. Diğerlerini tanımıyorum" diye konuştu.