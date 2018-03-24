Yunanistan'dan Gülen cemaatine karşı hamle

Yunanistan'ın, Gülen cemaatine karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

Yunanistan'ın, Gülen cemaatine karşı operasyon düzenlediği belirtildi.

ABD vatandaşı üç Türk asıllı Gülen cemaati üyesinin ülkeye alınmayarak sınır dışı edildiği aktarıldı.

Kathimerini gazetesinin "Yunanistan’a sığınmak isteyen 'FETÖ'cülerin gizli planı” başlığı ile haber yapması üzerine, üç ABD vatandaşının Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına varmasının ardından, Yunan polislerinin ulusal güvenlik sebepleri ile üç ABD'linin ülkeye girişleri yasakladığı ve vatandaşların ABD'ye dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Türk asıllı üç ABD vatandaşının emlak yatırımcısı ve aynı zamanda sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edilerek, esas amaçlarının Yunanistan'a gelen cemaat üyelerine altyapı oluşturmak olduğu ifade edildi.