Yunanistan'dan 'gavur' tepkisi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bir yazılı açıklama yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullandığı ifadeyi eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye'yle olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir."