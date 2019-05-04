Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışan sığınmacı boğulmaktan kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yüzerek Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan Irak uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında, şnorkel, maske ve paletle yüzerek, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışırken yorulan ve boğulmak üzere olan Irak uyruklu Faek Hade, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay dün akşam saatlerinde Akyarlar mevkiinde meydana geldi. Rus turistlerin bulunduğu Alman bayraklı Pura Vıda adlı teknedekiler, Bodrum'a doğru hareket halindeyken açıkta yüzen kişiyi gördü.

Yorulduğunu söyleyen kişiyi tekneye alan turistler bir süre beraber hareket etti. Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek istediğini belirten Irak uyruklu 42 yaşındaki Faek Hade, turistlerden ret cevabı alınca, tekrar denize atlayarak yüzmeye başladı.

Rus turistlerin ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından ekipler sevk edildi. Ekiplerin denizde yaptıkları arama çalışmalarında yeri tespit edilen Faek Hade, Sahil Güvenlik botuna alındı. Hade, ifadesinde, Akyarlar Sahili'nden yüzerek denize açıldığını, amacının İstanköy Adası'na gitmek olduğunu söyledi. Haek, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.